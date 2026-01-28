Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, однако в случае давления со стороны США готов защищаться, говорится в сообщении представительства Ирана при ООН.

«В последний раз, когда США безответственно ввязывались в войны в Афганистане и Ираке, они потратили более 7 трлн долларов и потеряли свыше 7 тыс. американских жизней. Иран готов вести диалог на основе взаимного доверия и интересов, однако если его вынудят, то защитит себя и даст невиданный ранее ответ», — говорится в официальном аккаунте соцсети X постпредства Ирана.