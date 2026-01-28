В Дубае проходит 31-я Международная выставка продуктов питания и напитков Gulfood 2026. При поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 22 азербайджанские компании и завод минеральных вод «Истису» представляют свою продукцию на едином национальном стенде Made in Azerbaijan.

На стенде демонстрируются кондитерские изделия, консервированная продукция, мучные изделия, сушеные и свежие фрукты, орехи, масла и пасты, безалкогольные напитки, минеральные воды, мед, а также другие продовольственные товары, говорится в сообщении AZPROMO.

Посетителям представлены печатные материалы о механизмах поддержки предпринимателей в Азербайджане, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, а также промо-ролики компаний-участников. Для поддержки экспорта услуг предоставляется информация о выставке InterFood Azerbaijan, которая стала одной из ключевых площадок для участников пищевой промышленности в Каспийском регионе, и поощряется участие иностранных компаний.

В рамках выставки, которая продлится до 30 января, азербайджанские предприниматели проводят встречи с коллегами из разных стран, обсуждая вопросы экспорта продукции, при поддержке AZPROMO и аппарата Торгового представителя Азербайджана в ОАЭ.