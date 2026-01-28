Франция пытается защитить террористическую группировку SDF/YPG после окончания американской поддержки, однако реальные рычаги давления Парижа ограничены. Об этом сообщает издание Le Point.

Президент Эмманюэль Макрон лично пытался выступить посредником между командиром SDF/YPG Ферхатом Абди и сирийским президентом Ахмедом аш-Шара, организовав телефонный разговор с целью предотвратить наступление на Айн-эль-Араб. Однако от Дамаска ответа не последовало, что вызвало раздражение в Париже.

«Пытаясь сохранить дистанцию, одновременно подавая сигналы новому сирийскому лидеру и давая понять курдам, что им придётся пойти на крайне серьёзные уступки, президент Франции в последние дни объясняет своему сирийскому коллеге: Франция не допустит бойни в Кобани и, в отличие от США, не бросит курдов», – пишет издание.

Французская разведка ограничилась приведением баз в состояние повышенной готовности и представлением разведывательной информации. Военные действия остаются «немыслимым вариантом»: Париж в одиночку мало что может сделать, когда Дамаск пользуется поддержкой Турции, Катара и Соединённых Штатов.

Франция уже сократила своё военное и кадровое присутствие в районах SDF/YPG, оставив лишь минимальный контингент и передислоцировав основную часть сил в Эрбиль.