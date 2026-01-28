Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой обсудить возможность личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в случае реальной готовности Зеленского к диалогу российская сторона открыта к такому формату и готова принять его в Москве. При этом Россия, как отметил Ушаков, может гарантировать безопасность украинского президента.

Помощник главы государства отметил, что Москва не исключает контактов между Путиным и Зеленским, однако считает, что подобные переговоры должны быть тщательно подготовлены и направлены на достижение конкретных и позитивных результатов. Тема возможной встречи, добавил он, неоднократно поднималась в ходе телефонных разговоров между президентами России и США.