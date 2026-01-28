Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» готова провести операцию против Ирана аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой. Об этом американский лидер написал в TruthSocial.

«Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы. Надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливом и равноправном соглашении с отказом от ядерного оружия, которое будет выгодно для всех сторон. Время на исходе. (…) Новая атака будет гораздо хуже! Не допускайте, чтобы это повторилось», — написал Трамп.