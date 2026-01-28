Ереван сделал осознанный выбор в пользу мирного урегулирования и последовательно предпринимает шаги для стабилизации обстановки на Южном Кавказе. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Глава армянского МИД подчеркнул, что значимым этапом на этом пути стал Вашингтонский саммит мира, состоявшийся 8 августа 2025 года. По его итогам премьер-министр Армении и президент Азербайджана при участии президента США подписали совместную декларацию. Кроме того, стороны парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, основанное на принципах суверенитета и территориальной целостности.

Мирзоян выразил надежду, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан и ратифицирован в ближайшие месяцы, что, по его словам, станет важным вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность региона.