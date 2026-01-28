Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Пекине с китайским коллегой Ван И.

Об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов был тепло встречен в Пекине министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Визит министра Байрамова отражает высокий уровень динамики всеобъемлющего стратегического партнёрства между Азербайджаном и Китаем, а также общую приверженность углублению политического диалога и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Джейхун Байрамов назвал встречу продуктивной.

«Мы обсудили продвижение всеобъемлющего стратегического партнёрства, углубление политического диалога, расширение практического сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджан остаётся твёрдо приверженным углублению всеобъемлющего стратегического партнёрства с Китаем, основанного на взаимном уважении, доверии и общих интересах, а также дальнейшему расширению сотрудничества», — написал глава МИД Азербайджана в соцсети Х.