Казахстан подал официальную заявку властям США на приобретение доли российской компании «Лукойл» в энергетических проектах страны. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, пишет Reuters.

Речь идёт о долях «Лукойла» в казахстанских нефтяных месторождениях Карачаганак и Тенгиз, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме.

По словам Аккенженова, правительство направило письмо в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), поскольку потенциальная сделка требует одобрения в рамках санкционного режима.

Казахстан заявил, что имеет преимущественное право на выкуп долей «Лукойла». Согласно санкциям США, компания должна продать свои активы до 28 февраля, напоминает Reuters.