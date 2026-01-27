Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 сталкивается с серьёзными проблемами, пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

По мнению эксперта, МиГ-35 должен был стать ответом России на западные истребители F-16, F-15EX и даже на стелс-самолеты. Однако «из-за санкций, низкой топливной эффективности, неудовлетворительных датчиков и неопределённости в задачах самолёт остался в подвешенном состоянии».

Иствуд отмечает, что в активной эксплуатации находится менее десяти самолётов, производство сокращено, а экспорт практически отсутствует. Страны вроде Египта и Индии выбирают другие варианты, ожидая российский истребитель пятого поколения Су-57.

Эксперт подчёркивает, что МиГ-35 остаётся интересным самолётом, своеобразным мостом между поколениями боевой авиации, но это не впечатлило иностранных покупателей.