Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Стороны обсудили сотрудничество Армении в рамках Совета Европы, подчеркнув приверженность страны демократическим ценностям и проведению реформ. Мирзоян отметил важность взаимодействия с международными структурами, включая Совет Европы и ЕС, для укрепления демократического развития.

Обсуждались вопросы разработки и внедрения инструментов борьбы с гибридными угрозами, в том числе с дезинформацией. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Южном Кавказе.