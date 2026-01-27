Число ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане в 2025 году увеличилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 млн 569,5 тыс.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, из общего числа ночевок 58,9% зарегистрировано в Баку, 5,6% — Гусаре, 5,1% — Нафталане, 5% — Хачмазе, 3,7% — Габале, 3,2% — Губе, 3% — Лянкяране, 2,2% — Шабране, 1,5% — Шамахы, 1,2% — Гяндже, 1,1% — Шуше, 0,9% — в Нахчыванской Автономной Республике, 6,4% — в отелях и объектах гостиничного типа в других городах и районах страны.

Число ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, в 2025 году выросло на 11,3% по сравнению с 2024 годом и составило 2 млн 614,3 тыс., что эквивалентно 57,2% от общего числа ночевок.

Из общего числа ночевок 13,6% пришлось на граждан Индии, 10,1% — России, 8,3% — Саудовской Аравии, 9,3% — Турции, 5,6% — Израиля, 24,5% — других стран.