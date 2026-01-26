Пользователь TikTok арестован в Азербайджане за неуважительное и неэтичное поведение в прямом эфире соцсети.

Житель Зангиланского района Габиль Гасанов (1984 г.р.) допустил оскорбительные высказывания в адрес зрителей во время трансляции, открытой на странице его знакомого под названием «Məmmədov Səmiyyədin», сообщает «Репорт».

В отношении Гасанова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, который направили в суд для рассмотрения.

По решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.