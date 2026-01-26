В Азербайджане вводится полный запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов. Это предусмотрено изменениями в Закон «О табаке и табачных изделиях», утвержденными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, никотиносодержащие электронные сигареты включаются в понятие табачных изделий. Под электронными сигаретами понимаются устройства, предназначенные для вдыхания аэрозоля — с содержанием никотина или без него — через дыхательные пути человека, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских устройств. Такие устройства могут использоваться с мундштуком или другими компонентами, включая картриджи и флаконы, а также быть одноразовыми или многоразовыми.

При этом изделия из нагреваемого табака не будут приравниваться к электронным сигаретам. Они классифицируются как табачные изделия и представляют собой продукты, при которых никотиносодержащий аэрозоль образуется путём нагревания без горения и образования дыма.

Уточнение терминов и введение новых определений направлены на более чёткую классификацию табачной продукции и упрощение правоприменительной практики. Также в стране вводится запрет на рекламу электронных сигарет.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2026 года.