В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможна изморось. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 2-4, днем — 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, не исключается снег. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки будут интенсивными. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать западный ветер, который в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 5-9 градусов тепла, в горах ночью 6-11 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед.