Две гражданки России были задержаны в США после того, как по ошибке заехали на территорию военной базы, когда искали ближайший «Макдональдс».

Как сообщает SHOT, жительницы Самары Кристина и Наталья путешествовали по Соединённым Штатам на автомобиле. Во время поездки по трассе в направлении Сан-Диего девушки решили перекусить и задали в навигаторе маршрут до ближайшего «Макдональдса». Программа проложила кратчайший путь, и они свернули с основной дороги.

Однако вместо точки общепита они попали на базу морской пехоты Camp Pendleton. До «Макдоналдса», как утверждается, оставалось около пяти километров. Девушки доехали до стоянки военной техники, где их остановили и задержали военнослужащие.

Россиянок арестовали, автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку. На данный момент они находятся под стражей уже около трёх суток. По информации источника, знакомые задержанных собирают средства для оплаты услуг адвокатов и пытаются добиться их освобождения. Женщинам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев.