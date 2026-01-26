Военнослужащим армии США следует попрощаться с семьями в случае атаки на Иран. C таким призывом в соцсети X выступил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Эбрахим Азизи.

«Я надеюсь, что если Америка допустит ошибку, основанную на просчётах заблуждающегося президента, то её солдаты в регионе попрощаются со своими семьями», — написал он.

На прошлой неделе, в ночь на четверг, Тегеран в ожидании возможных американских атак временно закрыл воздушное пространство. Незадолго до этого Дональд Трамп пригрозил нанести по Ирану удары, если местным силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.

В самой Исламской Республике заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи перебрался в специальное подземное убежище в Тегеране на фоне растущих опасений нападения со стороны США.

Объект описывается как укреплённый комплекс с взаимосвязанными туннелями, передаёт Iran International. Отмечается, что решение было принято после оценки военными риска потенциального удара со стороны США.