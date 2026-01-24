Верховный лидер Ирана Али Хаменеи перебрался в специальное подземное убежище в Тегеране на фоне растущих опасений нападения со стороны США.

Объект описывается как укрепленный комплекс с взаимосвязанными туннелями, передает Iran International.

Отмечается, что решение было принято после того, как военные оценили риск потенциального нападения со стороны США.

Издание также сообщает, что Масуд, третий сын Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом лидера страны и служит основным каналом связи с исполнительной ветвью власти.