В городе Горис в Армении в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Армении.

Уточняется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным местных средств массовой информации, в результате взрыва погибли водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна и его дальний родственник. Официальные структуры пока не подтвердили эти сведения.