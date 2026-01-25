Президенту США Дональду Трампу было направлено приглашение посетить Россию во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Конечно, приглашение президенту Трампу посетить Российскую Федерацию в Анкоридже было сделано», — отметил дипломат, напомнив заявление Владимира Путина по итогам переговоров. Российский лидер тогда ясно дал понять, что готов организовать следующую встречу в Москве.

По словам Рябкова, инициатива президента России пока не получила практической реализации, поскольку Вашингтон на данный момент не дал ответа на это приглашение. Он также подчеркнул, что позиция Москвы заключается в том, чтобы сначала обсудить содержательную повестку возможной встречи, и лишь затем договариваться о месте её проведения.