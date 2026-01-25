Житель США научил ворон срывать с манекенов красные кепки с надписью «Сделаем Америку снова великой», которые носят сторонники президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Futurism.

Пользователь соцсети Threads с ником biz_dave рассказал, что для дрессировки использовал арахис, куриное мясо, мучных червей и собачий корм. Мужчина прятал угощение под кепкой на манекене и ждал, пока ворона его найдет.

Через четыре месяца птицы стали регулярно прилетать за едой. Еще три месяца потребовалось, чтобы вороны научились бросаться на кепку, чтобы добраться до лакомства. В результате они овладели навыком срывать красные кепки с манекенов по команде человека.