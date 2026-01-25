Крупнейшая мобильная буровая установка США Doyon 26 опрокинулась на севере штата Аляска. Об этом сообщает Alaska’s News Source. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации местных властей, установка для бурения нефтяных скважин рухнула во время передвижения. Представители компании ConocoPhillips сообщили, что после падения на месте произошел пожар, который удалось оперативно локализовать.

Как уточнили в компании, авария произошла около 16:45 в пятницу, 23 января (06:00 24 января по бакинскому времени). Причины происшествия пока не называются.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что ущерб окружающей среде в результате инцидента оказался минимальным. По его словам, нефтяная инфраструктура и производственные объекты повреждений не получили.

В Департаменте охраны окружающей среды Аляски сообщили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации.

Согласно информации на сайте Doyon Drilling Inc., буровая установка работает на дизельном топливе и природном газе. В ConocoPhillips подчеркнули, что Doyon 26 является крупнейшей мобильной буровой установкой в Северной Америке.