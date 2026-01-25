Вероятность частичного шатдауна в США заметно возросла на фоне требований демократов пересмотреть финансирование министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

По данным телеканала, демократы намерены заблокировать законопроект о расходах правительства после гибели мужчины в результате стрельбы со стороны сотрудника пограничного патруля в Миннеаполисе. Этот шаг, как подчёркивает CNN, существенно повышает риск частичного шатдауна уже на следующей неделе.

Шумер пояснил, что демократы настаивают на внесении поправок в документ о финансировании МВБ, чтобы, по его словам, «справиться с бесчинствами ICE» — иммиграционной полиции. Республиканцы выступают против подобных изменений.

Для предотвращения частичного шатдауна у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется не менее 60 голосов. Шумер заявил, что демократы в сенате проголосуют против инициативы. Республиканцы, контролирующие 53 места, нуждаются как минимум в восьми голосах демократов, поскольку один из сенаторов-республиканцев — Рэнд Пол — также намерен голосовать против.