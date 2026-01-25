Жители Дании начали массово отказываться от покупки товаров, произведенных в США, из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Местные жители активно используют мобильные приложения под названием UdenUSA («Без США») и Made O’Meter, которые позволяют выявлять американскую продукцию на прилавках магазинов, сообщает Bloomberg.

По данным издания, приложение UdenUSA заняло первое место в списке бесплатных программ в датском App Store. Оно позволяет сканировать штрих-коды продуктов и узнавать страну производства. Если продукт произведен в США, он отмечается красным цветом.

Сервис разработал 21-летний Йонас Пиппер вместе со школьным другом. Пиппер назвал приложение «оружием в торговой войне за потребителей». По его словам, сервис доступен на нескольких языках, а в ближайшее время появится версия для Android.