В Лянкяране спасли мужчину, зажатого автобусом. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел в селе Веляди Лянкяранского района.

Водитель, 1970 года рождения Талех Абдин оглу Махаррамов, выполняя ремонтные работы, залез под автобус и в результате оказался зажатым. На место происшествия немедленно прибыли спасатели Южного регионального центра МЧС со специальной техникой. В результате оперативных действий Талех Махаррамов был извлечен из-под автобуса и передан врачам.