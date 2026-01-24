Более 18 штатов США объявили чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма, отменено более 8300 рейсов, сообщает телеканал ABC.

Ожидается, что сильная снежная буря охватит большую часть страны с населением более 200 миллионов человек, принесет интенсивные снегопады и экстремально низкие температуры.

Мощнейшая за последние годы снежная буря в выходные охватила большую часть США, сообщает агентство Associated Press.

Мощный зимний шторм обрушился на более чем 40 штатов, подвергая рискам 240 млн человек из-за сильных снегопадов и обледенения, передает телеканал Fox News. Он угрожает нанести огромный ущерб из-за отключения электроэнергии и образования пробок на основных автомагистралях части страны.

Синоптики говорят, что ущерб, особенно в районах, пострадавших от льда, может быть сопоставим с ущербом от урагана.

Губернаторы более чем десятка штатов забили тревогу по поводу неблагоприятной погоды, объявив чрезвычайное положение или призвав людей оставаться дома.

Примерно 140 млн человек получили предупреждение о буре в зоне от штатов Нью-Мексико до Новой Англии. Национальная метеорологическая служба прогнозирует повсеместный сильный снегопад и полосу катастрофического льда, простирающуюся от восточного Техаса до Северной Каролины.

К вечеру пятницы край шторма принес ледяной дождь и мокрый снег в районы Техаса и Оклахомы. После прохождения по югу страны шторм переместился на северо-восток, угрожая принести около 30 см снега от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона.