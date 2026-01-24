Количество дел, находившихся в производстве Коммерческого суда, в прошлом году выросло на 17,9% по сравнению с 2024 годом. Об этом было заявлено на заседании Пленума Верховного суда, посвящённом итогам 2025 года.

Отмечается, что в 2025 году в производстве Коммерческой коллегии находилось 1 026 дел. Из них 91% касались коммерческих споров, ещё 4% — вопросов признания и исполнения решений иностранных судов на территории Азербайджана.

Из 937 дел по коммерческим спорам, находившихся в производстве, 82% были завершены. По итогам рассмотрения дел в 81,1% случаев судебные акты были оставлены без изменений, в 18,1% — отменены, ещё в 0,8% случаев судебные решения были изменены.