Иран выразил благодарность Пакистану за позицию, продемонстрированную на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Иранский министр выразил благодарность Пакистану за призыв проголосовать по резолюции, касающейся Ирана, и за голосование в его поддержку в Совете ООН по правам человека.

В ходе телефонного разговора министры также обменялись мнениями по текущим региональным и международным событиям.

Отметим, что минувшей ночью в Совете ООН по правам человека на голосование была вынесена резолюция против Ирана. Документ был принят 25 голосами «за», при 14 голосах «против» и 7 воздержавшихся.