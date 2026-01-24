Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 23 января, резко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о том, что европейские военнослужащие стран НАТО якобы держались в стороне от боевых действий в Афганистане. По словам Стармера, подобные высказывания являются «оскорбительными и по-настоящему пугающими» и причиняют боль семьям тех, чьи близкие были убиты или ранены во время афганской миссии. Он призвал Трампа извиниться перед пострадавшими, сообщает DW.

«Прежде всего я хочу отдать дань памяти 457 военнослужащим наших вооруженных сил, погибшим в Афганистане», — сказал Стармер. Он добавил, что многие другие британские солдаты получили ранения в ходе операции.

Ранее государственный министр Великобритании в министерстве здравоохранения Стивен Киннок сообщил, что Стармер намерен поднять этот вопрос в разговоре с Трампом. По его словам, утверждения американского президента «не имеют смысла», поскольку статья 5 Североатлантического договора применялась лишь однажды — после терактов 11 сентября 2001 года в США, когда союзники пришли на помощь Вашингтону.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что другие государства НАТО направляли войска в Афганистан, но, по его словам, они «оставались в стороне от линии фронта». Он также вновь выразил мнение, что альянс не стал бы помогать США в случае необходимости.