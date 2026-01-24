Соединенные Штаты обязались поставить Нигерии военную технику, включая излишки оборонного оборудования. Об этом сообщило министерство информации и национального курса Нигерии.

«Соединенные Штаты… готовы предоставить Нигерии излишки оборонного оборудования», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, США взяли на себя обязательство выполнить заказы по поставке военного оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты, запасные части и системы поддержки, закупленные Нигерией в течение последних пяти лет. Заявление было сделано после встречи делегации США с советником по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду в столице Абудже.

Напомним, что армия Нигерии объявила, что в рамках операций по борьбе с терроризмом, проводимых на северо-востоке страны, сдались более 16 тысяч террористов.

Командующий операцией «Хадин Кай», направленной против террористических организаций в стране, Абдулсалам Абубакар в своем заявлении отметил, что скоординированные военные операции значительно повысили безопасность в регионе.

По его словам, в ходе антитеррористических операций, проводимых на северо-востоке страны, сдались более 16 тысяч террористов, а также было нейтрализовано большое количество лидеров террористических организаций.

Благодаря укреплению безопасности в стране гражданское население возвращается в свои дома, а экономическая деятельность возобновляется, и добавил: «Возвращение людей на родину является настоящим показателем успеха».

Абубакар подчеркнул, что гуманитарная помощь, защита сельскохозяйственных угодий и очистка водных путей играют решающую роль в восстановлении источников средств к существованию населения.

Нигерия уже давно сталкивается с нападениями вооруженных банд, а также террористических организаций «Лакурава», «Боко Харам» и ISWAP в различных регионах страны.