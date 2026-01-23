Арестован тиктокер, проявивший неуважение к обществу.

Вахаб Вугар оглу Алхасов, 1990 года рождения, известный в TikTok под псевдонимом «Şəkili Pərviz», публиковал в социальных сетях материалы, проявляющие неуважение к обществу и не соответствующие моральным ценностям.

В отношении тиктокера был составлен протокол, ему предъявлено обвинение по статье 388-1.1 Кодекса об административных проступках, после чего материалы дела были направлены в суд.

По итогам судебного заседания, состоявшегося в Ясамальском районном суде, в отношении Вахаба Алхасова было вынесено решение о назначении административного ареста сроком на 25 суток.