Китайская компания TikTok заключила сделку на 14 млрд долларов, предусматривающую создание отдельной американской структуры и передачу контроля над ней группе инвесторов из США, чтобы избежать запрета платформы в стране, сообщает Politico.

Среди инвесторов — Silver Lake, компания MGX из Абу-Даби и Oracle. Каждая из них получит по 15% в новом совместном предприятии, тогда как материнская ByteDance сохранит около 20%. Американская версия TikTok будет работать как независимая компания с отдельным правлением и собственным руководством.

Сделка стала ответом на закон США, требовавший продать TikTok американскому владельцу или запретить сервис. Ключевым условием Вашингтона стал полный контроль над алгоритмом рекомендаций, который будет переобучен на данных американских пользователей.

Дональд Трамп публично поддержал сделку, заявив, что «рад спасти TikTok», однако критики считают, что Китай всё же сохранил влияние через долю ByteDance.