Суд в Наманганской области Узбекистана приговорил местного жителя к трём годам и шести месяцам ограничения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины. Мужчину признали виновным по статье «Наёмничество».

По данным суда, находясь в российской колонии, он подписал контракт с Вооружёнными силами РФ и в январе 2025 года был отправлен в зону боевых действий в Донецкой области. После ранения он самовольно покинул госпиталь и при содействии узбекского посольства вернулся на родину, где и был привлечён к ответственности.