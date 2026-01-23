Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что анонсированный альтернативный коридор для грузов не угрожает транзитному потенциалу страны.

Напомним, что президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян на встрече в Давосе сообщили, что в будущем часть грузоперевозок, которые сейчас проходят через Грузию, будет осуществляться напрямую через границу Азербайджана и Армении.

«Простой показатель подтверждает, что альтернативный коридор не представляет угрозы для Грузии: за последние пять лет объем грузов в Среднем коридоре вырос в семь раз. В таких условиях наша главная задача — максимально использовать собственную инфраструктуру и поддерживать растущий грузооборот. Альтернативный маршрут станет лишь дополнением к нашей транзитной функции», — подчеркнул Кобахидзе.

Он также отметил, что Грузия приветствует восстановление отношений между Арменией и Азербайджаном, включая развитие торгово-экономических связей.