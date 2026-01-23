Завтра, 24 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 23 на 24 января в некоторых местах возможна морось. Будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 1–3°, днём — 5–10° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 80–85 %, днём — 65–70 %.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В отдельных местах временами будет наблюдаться туман. Будет умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0–5° мороза, днём — 5–9° тепла, в горах ночью — 5–10° мороза, днём — 0–5° мороза.

Ночью и утром на некоторых дорогах ожидается гололед.