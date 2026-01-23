Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опубликовал резкое заявление в соцсети X, в котором подверг жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Арагчи, Зеленский якобы «отмывает средства американских и европейских налогоплательщиков», направляя их, как он утверждает, на обогащение «коррумпированных генералов» под предлогом противодействия «незаконной агрессии», что, по версии иранского министра, противоречит Уставу ООН. При этом он заявил, что украинский лидер, с его точки зрения, сам открыто призывает США к «незаконной агрессии» против Ирана, нарушая те же международные нормы.

Арагчи также назвал Зеленского «растерянным клоуном», отметив, что, в отличие от Украины, чья армия, по его словам, опирается на иностранную поддержку и наемников, Иран способен защищать себя самостоятельно и не нуждается в помощи других государств.