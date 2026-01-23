Четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, критическая ситуация возникла из-за совокупности факторов, связанных с постоянными вражескими обстрелами, включая повреждение генерации, разрушение распределительных сетей и трансформаторов, а также удары по всей энергосети.

«Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК «Укрэнерго» для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применять специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что днем тепло в дома жителей Киева возвращали 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Восстановительные работы осложнены условиями безопасности: сегодня вечером в столице прозвучала 2000-я воздушная тревога за время военного положения.

Министр подчеркнул: «Случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы. Эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее».