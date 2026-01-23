Власти Анкары зафиксировали критическое снижение уровня воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на данные управления водоснабжения и канализации ASKİ.

По состоянию на 22 января 2026 года общий уровень наполнения водохранилищ составляет около 12,6%. При этом объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%, уточняет издание.

В материале подчеркивается, что общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, снабжающих Анкару, находятся на критической отметке, что усиливает обеспокоенность властей ситуацией с водоснабжением в городе.