В посольстве Франции в Азербайджане сравнили диалог Баку и Еревана с историческим примирением Парижа и Берлина.

«Азербайджан и Армения также сделали первый шаг к миру. Каждый жест имеет значение», – отмечает дипведомство по случаю годовщины Елисейского договора.

Напомним, что Елисейский договор — соглашение о дружбе между Францией и ФРГ, подписанное 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Он заложил новую основу для франко-германских отношений, положив конец многовековому соперничеству.