Пользователи социальной сети X по всему миру сообщают о масштабных сбоях в ее работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступает из США — их число уже превысило шесть тысяч. Сообщения о сбоях также фиксируются в Канаде, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландах, Бразилии, Индии и ряде других стран.

Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе мобильного приложения и веб-сайта X, сложности с подключением к серверу, загрузкой новостной ленты, а также с входом в учетную запись.