Искусственный интеллект может превзойти интеллектуальные возможности всего человечества уже к 2030–2031 году. Такое предположение высказал предприниматель Илон Маск, комментируя стремительные темпы развития ИИ.

По словам Маска, при текущей скорости прогресса искусственный интеллект способен стать умнее любого отдельного человека уже к концу этого или в течение следующего года. В дальнейшем, как считает бизнесмен, ИИ может превзойти совокупный интеллект всего человечества примерно через пять лет.

Свое мнение Илон Маск озвучил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнув, что развитие технологий идет значительно быстрее, чем многие ожидают.



Также Илон Маск отметил, что является инопланетянином. «Я – инопланетянин», — заявил он.

