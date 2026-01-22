Огромный ажиотаж вокруг дискотеки с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он должен выступить как ударник, привел к досрочному прекращению приёма заявок. Сам политик в своём Telegram-канале отметил, что число желающих посетить мероприятие превзошло все ожидания, оказавшись в семь раз выше прогнозируемого.

Пашинян признался, что психологически не был готов выступать перед столь масштабной аудиторией. Из-за этого организаторам пришлось сменить место проведения мероприятия, хотя премьер не стал раскрывать новую локацию.

Дискотека с участием главы правительства Армении состоится 30 января. Пашинян пообещал, что в случае успеха аналогичные концерты проведут и в регионах Армении.