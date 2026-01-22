На восстановление сектора Газа планируется направить более $40 млрд. Об этом говорится в презентации американского предпринимателя Джареда Кушнера, зятя президента США, представленной на церемонии подписания устава «Совета мира».

«Новая Газа может стать местом надежды — даже туристическим направлением — с сильной промышленностью и реальными возможностями для людей, чтобы процветать и находить достойную работу», — сказал он.

Согласно документу, план предусматривает масштабные инвестиции в инфраструктуру, создание рабочих мест и оживление экономики региона. Более $10 млрд предлагается вложить в создание свыше 500 тыс. рабочих мест в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг и цифровой экономике. Еще $1,5 млрд планируется направить на профессиональное образование и переподготовку кадров, свыше $25 млрд — на модернизацию коммунальной инфраструктуры и общественных услуг, а более $3 млрд — на развитие коммерческих зон и поддержку малого бизнеса.