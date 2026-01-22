Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящий момент проверяется готовность Владимира Путина пойти на заключение мирного соглашения по Украине.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Рютте отверг тезис о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы является главным препятствием на пути к миру.

По его словам, Зеленский настроен на достижение договорённостей, тогда как ключевой вопрос сейчас заключается в позиции российского лидера.

«Я не считаю это справедливым. Зеленский действительно хочет заключить соглашение. Вопрос сейчас, конечно, к Путину — готов ли он к этому. Именно это и проверяется», — подчеркнул Рютте.