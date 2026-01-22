В Лондонском суде рассматривается дело 22-летнего россиянина Матвея Румянцева, обвиняемого в попытке изнасилования, удушении, нападении и препятствии правосудию. Инцидент произошёл в январе прошлого года.

По данным The Times, Румянцев пытался избить свою бывшую подругу из ревности. Женщина в этот момент разговаривала по видеосвязи с 19-летним Бэрроном Трампом, сыном президента США Дональда Трампа. Увидев нападение, Бэррон Трамп позвонил в полицию, и его звонок был представлен в суде.

На вопрос, как он познакомился с женщиной, Бэррон Трамп ответил: «Я познакомился с ней в социальных сетях. Ее очень сильно избили, а звонок поступил примерно восемь минут назад, я не знаю, что могло произойти к этому времени».

Как стало известно суду, Румянцев приревновал женщину к Бэррону Трампу и «разозлился», когда тот попытался позвонить ей ранее тем же вечером. Когда полиция прибыла по экстренному вызову, носимые камеры патрульных зафиксировали ее слова: «Я дружу с Бэрроном Трампом, сыном Дональда Трампа».