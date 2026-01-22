Граждане Азербайджана смогут получать онкологическую медицинскую помощь не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях. Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О защите здоровья населения» и «Об онкологической помощи». Законопроект был представлен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

Согласно предлагаемым поправкам, онкологическую помощь смогут оказывать не только специализированные частные клиники, но и любые частные медицинские учреждения, получившие отдельную лицензию на предоставление онкологических услуг.

Сейчас же законодательство допускает такие услуги исключительно в государственных специализированных учреждениях.