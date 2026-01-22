23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от -2 до +1 °C, днём — +4…+8 °C.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75–80 %, днём — 65–70 %.

Ночью и утром на некоторых пригородных участках дорог возможна гололедица.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, но днём в некоторых горных районах возможен кратковременный снег. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит -1…-6 °C, днём — +5…+9 °C; в горах ночью -7…-12 °C, в высокогорьях -12…-16 °C, днём в горах — -0…-5 °C.

Ночью и утром на некоторых горных и предгорных дорогах ожидается обледенение.