Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с итальянской компанией Eni S.p.A. о приобретении 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения «Baleine», расположенного в Кот-д’Ивуаре, сообщает SOCAR.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором Eni S.p.A. Клаудио Дескальци на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

«Эта сделка знаменует выход SOCAR на обширные нефтегазовые ресурсы Африки и соответствует стратегии глобального расширения компании. Кроме того, сделка является частью более широкого стратегического сотрудничества между SOCAR и Eni S.p.A. в различных сегментах энергетической отрасли. Реализация данного соглашения и завершение сделки возможно после получения необходимых разрешений соответствующих регулирующих органов, а также выполнения других стандартных условий и требований», — говорится в заявлении SOCAR.