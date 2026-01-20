Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) обсудили ключевые тренды в мировой энергетике.

Встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с управляющим директором, старшим партнером и региональным председателем BCG в Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке Матиасом Таубером состоялась в рамках Всемирного экономического форума 2026 года (WEF 2026).

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность программы Climate and Sustainability Lighthouse, реализуемой в рамках партнерства SOCAR и BCG. Отмечено, что разработаны комплексные дорожные карты по разведке и добыче, переработке и сбыте, а также созданы условия для наращивания инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам цифровой трансформации, внедрения стратегических инноваций и их роли в условиях стремительных изменений глобального экономического и энергетического ландшафта