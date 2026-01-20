21 января в Баку и на Абшеронском будет идти снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который в дневные часы ослабнет.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 1° тепла, днем — 2-4° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных местах интенсивные. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем — 3-6° тепла, в горах ночью 10-15, в высокогорных районах — 17-22, днем — 3-8° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.