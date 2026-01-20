36 лет — ровно столько прошло с того дня, разделившего историю Азербайджана на «до» и «после». Карательная акция советской армии в советском городе. Почти полторы сотни погибших мирных жителей. Танки и огонь на поражение по безоружным. Чёрный Январь. 20 января 1990 года…

Наверное, только сегодня становится понятно, насколько высоки были ставки в январе 90-го года. И почему тогда Кремлю было так необходимо удержать контроль именно над Азербайджаном. Нефть, газ, удобная бухта Каспия — главная база Краснознамённой Каспийской флотилии, перекрёсток широтных и меридиональных путей, выгодные точки для РЛС и ракетных позиций — расставаться со всем этим Москве ой как не хотелось. Именно поэтому устроили карательную акцию в Баку как раз накануне выборов в Верховный совет Азербайджана, где победа сторонников независимости была, по сути, предрешена. Сегодня любители рассуждать о «недостаточной демократичности» не любят вспоминать об этом, но тогда в бывшем СССР было четыре республики, которые уверенно и профессионально вели свою борьбу за независимость в правовом поле, при помощи законов — три балтийские и… Азербайджан.

Тогда в московских штабах всё представлялось простым и лёгким: войска с трёх направлений, десант с моря, взорванное телевидение, запрет на выход газет, чтобы создать информационную блокаду… И вообще, что они сделают против танков? А для пущей «убедительности» лично Михаил Горбачёв запускал фейки насчёт «исламских экстремистов» и «исламского переворота».

И действительно, поначалу всё срежиссировали как по нотам. Вплоть до взрыва энергоблока телерадиоцентра, совершённого бойцами спецподразделения «Вымпел» от имени никаких мифических «экстремистов». Но…

Память хранит многое с тех страшных дней. Следы гусениц на асфальте. Кровь. Выбоины от пуль на стенах домов. Гудки кораблей, разрывающие тишину каждые полчаса. А ещё — гвоздики. Из них выкладывали дорожки и ковры. Их раздавали прямо с грузовиков тем, кто шёл в Аллею Шехидов — по две штучки, головками вниз. Гвоздики стали символом сопротивления. Они были нашим оружием. Гвоздики против танков — казалось бы, здесь даже теоретически нет шансов. Но победили в ту ночь мы. Не прогнулись. Не отступили. Не сдались. И потом отстаивали свой суверенитет с такой жёсткостью и непреклонностью, которой Москва от нас не ждала. Азербайджан не принимал и не принимает участия в интеграционных проектах. Наша страна не делится своим суверенитетом. Вывод российских войск, закрытие Габалинской РЛС, даже досрочное окончание миротворческой операции в Карабахе — очень многое в нашей современной политической жизни родом оттуда, от гвоздик Чёрного Января. От гвоздик, которые оказались сильнее танков.

И, казалось бы, через 36 лет уже настало время относиться к этим событиям как к истории. Пусть недавней, пусть той, которая для многих — ещё и предмет личных воспоминаний, но истории. Азербайджан признан как независимое государство. Мы добились реального суверенитета не только де-юре, но и де-факто. Реализовали свою независимую нефтегазовую стратегию. Совершили инфраструктурную революцию. Создали современную боеспособную армию. Решили главную общенациональную задачу — покончили с оккупацией Карабаха. И вроде бы эту реальность уже признают в мире, в том числе и в России, чьи официальные делегации во время визитов в Азербайджан возлагают протокольные венки к памятнику на Аллее Шехидов.

Но всё же Чёрный Январь — это не просто история. Это — предостережение. Потому что планы по уничтожению независимости Азербайджана по-прежнему вынашиваются к северу от нашей страны. Достаточно вспомнить недавние заявления кремлёвской «говорящей головы» — философа Александра Дугина, что, дескать, Россия не должна мириться с суверенитетом Азербайджана и ряда других государств. Планы оккупации Азербайджана никуда не делись — просто о них не говорят официально, выпуская на первый план персон вроде Соловьёва или Дугина.

Но, как бы ни хотелось московским «державникам» повернуть время вспять, на дворе уже не 1990-й и тем более не 1920 год, когда XI армия оккупировала независимый Азербайджан. Старые рецепты в современных реалиях не действуют. Собственно, они не сработали уже в 90-м.

А сегодня инструментом сопротивления подобным планам будут уже не только гвоздики.